Лукашенко заявив, що не повинен гарантувати безпеку Пригожина

Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко 25 серпня вперше прокоментував загибель засновника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Він заявив, що попереджав керівників ПВК Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна щодо їхньої особистої безпеки під час заколоту і після нього.

Але, як цитує білоруське державне агентство БелТА, сам Євген Пригожин нібито не звертався до Лукашенка по гарантії безпеки.

«Якщо відповісти на це питання прямо, то я не повинен гарантувати безпеку Пригожина. Це перше. По-друге, такої розмови не було», – сказав Лукашенко.

Читайте також: Монополія на насильство: чому усунули Пригожина та чи є шанс на другий заколот

«Перший раз я йому подзвонив, коли йшли на Москву. Я йому кажу: «Жень, ти розумієш, що знищиш людей і сам загинеш?». Цей чоловік у запалі, тільки з фронту: «Чорт з ним, загину!». Я йому кажу: «Жень, я зараз пришлю тобі мотузку і шматок мила». – «Ні-ні-ні. я цього не хочу. Я героєм загину». Це була перша розмова. Другий раз він прийшов до мене з Дімою Уткіним. Я суворо попередив обох: «Хлопці, дивіться!» – заявив він.

Лукашенко також не став висловлювати припущень, хто стоїть за загибеллю Пригожина. Водночас він назвав президента Росії Володимира Путіна «ощадливою, дуже спокійною і навіть повільною людиною, коли він ухвалює рішення з інших, менш складних питань».

Читайте також: У Росії відреагували на заяву Байдена про загибель Пригожина

«Тому я не можу уявити, що це зробив Путін, що це Путін винен. Це надто груба, непрофесійна робота, якщо на те пішло», – додав очільник Білорусі.

Лукашенко також прокоментував повідомлення про демонтаж табору вагнерівців у Білорусі:

«Навіщо ми знімаємо зайві намети – нам стільки не треба. Тут залишається ядро, хтось пішов у відпустку, хтось вирішив пожити на стороні, але номери телефонів, адреси, паролі, «явки» в цьому ядрі відомі. За кілька днів тут будуть усі, до 10 тисяч людей. Зараз немає потреби їх тут тримати. Тому вони нікуди не тікають. Стільки, скільки треба нам і цьому підрозділу, вони тут будуть жити і працювати».

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили.