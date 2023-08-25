Розвідка Британії прокоментувала повідомлення про загибель Пригожина

Розвідка Великої Британії заявляє, що загибель власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина «майже напевно матиме глибокий дестабілізуючий вплив» на угруповання.

«23 серпня 2023 року рівно через два місяці після заколоту ПВК «Вагнер» бізнес-лайнер Embraer, пов’язаний з «Вагнером», розбився поблизу Твері, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджує, що 10 людей на борту загинули, включно з власником «Вагнера» Євгеном Пригожиним. Наразі немає остаточних доказів того, що Пригожин був на борту, він відомий тим, що вживає виняткових заходів безпеки. Однак велика ймовірність того, що він дійсно мертвий», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що особисті якості Пригожина, «такі як гіперактивність, виняткова зухвалість, прагнення до результатів і надзвичайна жорстокість, пронизували «Вагнер», і навряд чи будь-який наступник зможе з ним зрівнятися».

Вакуум лідерства у «Вагнері» посилився повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін і керівник логістики Валерій Чекалов також загинули, додали в розвідці.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності голови ПВК «Вагнер» і організатора невдалого збройного заколоту у Росії Євгена Пригожина. За повідомленнями, літак летів із Москви і впав у населеній місцевості на шляху до Санкт-Петербурга. У списку пасажирів, за даними «Росавіації», був голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Смерть усіх, хто був на борту, а це семеро пасажирів і троє членів екіпажу, згодом офіційно підтвердили.

24 серпня про Пригожина у минулому часі висловився і президент РФ Володимир Путін. Він сказав, що «це була людина складної долі, і помилки в нього були серйозні в житті».

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічною несправністю та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Президент США Джо Байден, коментуючи катастрофу літака Пригожина, сказав, що «у Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін». Західна преса написала про можливі версії збиття ракетою чи закладення вибухового пристрою на борту. Але розвідка США станом на 24 серпня все ще визначала причини катастрофи літака.