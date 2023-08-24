Розвідка США все ще визначає причини катастрофи з літаком Пригожина – CNN

США наразі не вбачають ознак того, що ракета збила літак засновника угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина. Про це 24 серпня з посиланням на трьох неназваних американських чиновників повідомляє CNN.

Розвідувальне співтовариство США все ще перебуває на початковій стадії оцінки того, що могло стати причиною катастрофи. Інше джерело, наближене до західних розвідок, повторило слова офіційних осіб США, що немає жодних ознак запуску ракети.

Ці офіційні особи кажуть, що не бачили жодної інформації, яка б вказувала на те, що літак Embraer Legacy 600 був уражений або ракетою «земля-повітря», яка була запущена російською системою ППО, або ракетою «повітря-повітря» з російського винищувача.

Офіційні особи попередили, що поки що занадто рано робити висновки щодо причини, але зараз не відкидається жодна з них, у тому числі вибуховий пристрій на борту, що спричинив аварію.

Водночас розвідувальні джерела вважають, що збиття літака було навмисним, і метою було вбити Пригожина. Те, наскільки скоро Путін спробує вбити Пригожина, жваво обговорювалося ще в перші дні й тижні після заколоту 23 – 24 червня, вважаючись радше питанням «коли», ніж «якщо», пише CNN.

Увечері 23 серпня у Тверській області впав бізнес-джет, який, за даними ЗМІ, належав Євгену Пригожину. Загинули всі 10 людей, які перебували на борту.

Президент Росії Володимир Путін майже через добу після падіння літака зазначив, що серед пасажирів були співробітники «ПВК Вагнера», які «зробили суттєвий внесок» у війну Росії проти України. Говорячи про Пригожина, Путін заявив, що той «був людиною складної долі», яка домагалася «потрібних результатів».

Слідчий комітет Росії розслідує авіакатастрофу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Агенція РБК повідомляла, що слідство розглядає різні версії катастрофи, зокрема, «зовнішній вплив».