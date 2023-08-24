«Путінська вертикаль усунула одного з деструкторів» – Подоляк про Пригожина

Російська влада усунула одного з акторів, який загрожував її існуванню, сказав в ефірі телеканалу «Настоящее время» радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ймовірну загибель ватажка угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина.

«Це не просто показова помста – хоча ми з вами чудово розуміємо психотип Путіна, для нього особиста зрада… закінчується так, як ми це бачили вчора. Але це глибша історія – це свідчить про стан емоційної нестабільності і Путіна, і частини його оточення. Вони не розуміють усі ризики, які генерують такі дії, а це вкрай негативно впливатиме на основну електоральну базу війни, 10–15% фанатиків війни, але вони вкрай пасіонарні, вкрай агресивні в інформаційному плані», – сказав Подоляк.

Для України у війні смерть Пригожина нічого не змінює, переконаний чиновник Офісу президента, оскільки від дій підконтрольних йому підрозділів російська армія вже не залежить.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Повідомлялося, що літак летів із Москви і впав у населеній місцевості на шляху до Санкт-Петербурга.

Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили.

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічними неполадками та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Президент США Джо Байден, коментуючи катастрофу літака Пригожина, сказав, що «у Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін».

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.