Зеленський: Україна непричетна до збиття літака Пригожина

Україна не має стосунку до збиття літака, на якому перебувало керівництво приватної військової компанії «Вагнер», заявив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав журналістам на брифінгу 24 серпня.

«Ми не маємо до цього стосунку. Усі розуміють, хто стосунок має», – цитує Зеленського агентство «Інтерфакс».

Як цитують агенції, голова держави додав, що, коли Україна зверталася до світової спільноти щодо літаків, «ми не це мали на увазі».

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«Хоча це також у якомусь сенсі допоможе», – визнав він.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Повідомлялося, що літак летів із Москви і впав у населеній місцевості на шляху до Санкт-Петербурга.

Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили.

Президент США Джо Байден, коментуючи катастрофу літака Пригожина, сказав, що «у Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін».

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Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі.