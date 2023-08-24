У США вважають, що літак Пригожина був збитий ракетою «земля-повітря» – Reuters

У США вважають, що бізнес-джет, у списку пасажирів якого значився засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин, був збитий ракетою класу «земля-повітря».

Про це, як 24 серпня повідомляє Reuters, розповіли два американські чиновники. За їхніми словами, ракету випустили з території Росії. Джерела, які говорили на умовах анонімності, наголосили, що ця інформація поки що попередня і перевіряється.

Раніше про те, що літак могла збити ракета, повідомляв повʼязаний із угрупованням «ПВК Вагнера» телеграм-канал Grey Zone. Влучання ракети як одну з версій також розглядали військові експерти.

Телеканал CNN показав знімок радіолокації місця падіння бізнес-джету. На його основі журналісти дійшли висновку, що фюзеляж літака був практично цілим, коли літак врізався у землю.

Увечері 23 серпня у Тверській області впав бізнес-джет, який, за даними ЗМІ, належав Євгену Пригожину. Загинули всі 10 людей, які перебували на борту.

Президент Росії Володимир Путін майже через добу після падіння літака зазначив, що серед пасажирів були співробітники «ПВК Вагнера», які «зробили суттєвий внесок» у війну Росії проти України. Говорячи про Пригожина, Путін заявив, що той «був людиною складної долі», яка домагалася «потрібних результатів».

Слідчий комітет Росії розслідує авіакатастрофу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Агенція РБК повідомляла, що слідство розглядає різні версії катастрофи, зокрема, «зовнішній вплив».