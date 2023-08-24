«Звідки ви взялися, йо…?» – Лавров на запитання про вплив смерті Пригожина на російські справи в Африці

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не став відповідати на запитання кореспондента телеканалу «Настоящее время» про те, як може позначитися можлива смерть ватажка угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина на інтересах Москви в Африці.

Кореспондент адресував питання Лаврову, коли міністр із супроводом ішов коридором під час саміту БРІКС у Йоганнесбурзі. «Звідки ви взялися, йо…?» – відповів міністр, додавши нецензурний вигук.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Повідомлялося, що літак летів із Москви і впав у населеній місцевості на шляху до Санкт-Петербурга.

Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили.

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічними неполадками та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Президент США Джо Байден, коментуючи катастрофу літака Пригожина, сказав, що «у Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін».

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.