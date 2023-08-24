Кадиров заявив, що просив Пригожина «залишити особисті амбіції»

Лідер Чечні Рамзан Кадиров через добу після повідомлень про загибель голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина відреагував у мережі на цю подію.

«Євген Вікторович був дуже активним для своїх років, був важливою персоною державного масштабу. Але останнім часом він або не бачив, або не хотів бачити повну картину того, що відбувається в країні. Я просив його залишити особисті амбіції для справ першочергової державної важливості. Решту можна було вирішити потім. Але такий уже він був, Пригожин, зі своїм залізним характером і бажанням добитися свого прямо тут і зараз», – написав Кадиров в одній із соцмереж.

Раніше 24 серпня про Пригожина у минулому часі висловився і президент РФ Володимир Путін. Він сказав, що «це була людина складної долі, і помилки в нього були серйозні в житті».

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу у власності голови ПВК «Вагнер» і організатора невдалого збройного заколоту у Росії Євгена Пригожина. За повідомленнями, літак летів із Москви і впав у населеній місцевості на шляху до Санкт-Петербурга. У списку пасажирів, за даними «Росавіації», був голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Смерть усіх, хто був на борту, а це семеро пасажирів і троє членів екіпажу, згодом офіційно підтвердили.

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічною несправністю та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Президент США Джо Байден, коментуючи катастрофу літака Пригожина, сказав, що «у Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін». Західна преса написала про можливі версії збиття ракетою чи закладення вибухового пристрою на борту. Але розвідка США станом на 24 серпня все ще визначала причини катастрофи літака.