ISW: загибель Пригожина, ймовірно, стала сигналом для Лукашенка

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що загибель керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина стала сигналом для білоруського авторитарного лідера Олександра Лукашенка.

«Угода від 24 червня між Путіним, Пригожиним і Лукашенком, ймовірно, була визнана недійсною через знищення літака Пригожина, і Лукашенко, ймовірно, зберігатиме мовчання з цього приводу, щоб уникнути провокування Путіна і подальшого ризику для свого і без того вразливого становища. Безпека та виживання Пригожина, ймовірно, були вирішальними для угоди від 24 червня, в якій Путін нібито пообіцяв невизначені «гарантії безпеки» Пригожину і ПВК «Вагнер» у Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Аналітики заявляють, що смерть Пригожина, ймовірно, скасувала ключову основу цієї угоди.

«Лукашенко, швидше за все, мовчатиме з цього приводу, щоб не провокувати Путіна, особливо тому, що вчинок Лукашенка щодо прямих переговорів із Пригожиним у червні, а потім розхвалювання своєї ролі принизив Путіна. Вбивство Пригожина, ймовірно, стало для Лукашенка сигналом як про різке скорочення його простору для переговорів із Кремлем, так і про приховану загрозу його спробам чинити опір інтеграції в Союзну державу», – йдеться в повідомленні.

В ISW заявили: те, що президент Росії Володимир Путін майже напевно наказав убити Пригожина, чітко показало, що Кремль буде демонстративно ворожим до тих, хто намагатиметься забезпечити незалежність для своїх власних паралельних військових структур.

«Раніше ISW заявляв, що демонстративне вбивство Путіним керівництва «Вагнера» мало на меті відновити його домінування і помститися за приниження через заколот «Вагнера», і конкретні особи, які, можливо, планували протистояти Путіну, Кремлю чи Міністерству оборони Росії, ймовірно, звернули увагу на це», – кажуть в ISW.

Аналітики зауважили, що ПВК «Вагнер», ймовірно, більше не існуватиме як квазінезалежна паралельна військова структура після майже певного вбивства президентом Росії Володимиром Путіним керівника ПВК Євгена Пригожина, її засновника Дмитра Уткіна і керівника служби логістики та безпеки угруповання Валерія Чекалова.

Загибель центрального керівництва «Вагнера» зашкодить здатності угруповання усунути наслідки кампанії Кремля та російського Міністерства оборони з ослаблення, підкорення і знищення організації після збройного заколоту 24 червня, наголосили в Інституті вивчення війни.

Оприлюднені напередодні супутникові знімки засвідчили, що табір «вагнерівців» у Білорусі активно демонтують.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Втім, 6 липня Олександр Лукашенко заявив, що на території Білорусі Пригожина немає, а найманці «перебувають у своїх постійних таборах».