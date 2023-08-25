Пентагон: «вагнерівці» вже не є суттєвим фактором для війни в Україні

У Пентагоні вважають, що бійці російської військової компанії «Вагнер» вже не є суттєвим фактором для війни в Україні.



«Що стосується України, то їхня роль як бойової сили в основному – за всіма намірами і цілями більше не є фактором на полі бою в Україні. Після дій «Групи Вагнера» два місяці тому в Росії ці сили були фактично виведені з бойових дій під Бахмутом, де вони воювали», – сказав речник Міністерства оборони США Пет Райдер на брифінгу 24 серпня.



Речник Пентагону зауважив, що сили ПВК «Вагнер» були найефективнішими бойовими силами Росії, їх фактично вивели з поля бою.

«Деякі з них були передислоковані до Білорусі для навчання білоруських сил. Але за всіма ознаками їхня бойова ефективність була знижена. І вони вже не є суттєвим фактором, коли йдеться про конфлікт всередині України», – зазначив Райдер.



Що стосується діяльності «Групи Вагнера» в Африці, то представник Пентагона не думає, що «хтось збирається перестати рахуватися з потенціалом небезпеки, коли мова йде про цю групу або її залишки».

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.

Після цього у липні – через понад два тижні після спроби заколоту – у Пентагоні заявили, що «вагнерівці» не беруть жодної істотної участі у військових операціях в Україні.

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Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили.