У Росії відреагували на заяву Байдена про загибель Пригожина

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що коментарі президента США Джо Байдена щодо загибелі керівника російської ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина є неприйнятними, повідомляє російська агенція ТАСС.



«Я думаю, що міркування офіційних осіб Вашингтона про те, що відбувається у нас, – це відображення загальної зневаги дипломатичними методами у кричущий спосіб. Все ж таки не президенту США, на мій погляд, розмірковувати на тему тих чи інших трагічних подій», – сказав заступник міністра.

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Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності голови ПВК «Вагнер» і організатора невдалого збройного заколоту у Росії Євгена Пригожина. За повідомленнями, літак летів із Москви і впав у населеній місцевості на шляху до Санкт-Петербурга. У списку пасажирів, за даними «Росавіації», був голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Смерть усіх, хто був на борту, а це семеро пасажирів і троє членів екіпажу, згодом офіційно підтвердили.

Президент США Джо Байден, коментуючи катастрофу літака Пригожина, сказав, що «у Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін». Західна преса написала про можливі версії збиття ракетою чи закладення вибухового пристрою на борту.

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічною несправністю та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Водночас розвідка США все ще визначає причини катастрофи з літаком Пригожина.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили: те, що президент Росії Володимир Путін майже напевно наказав убити Пригожина, чітко показало, що Кремль буде демонстративно ворожим до тих, хто намагатиметься забезпечити незалежність для своїх власних паралельних військових структур.

«Раніше ISW заявляв, що демонстративне вбивство Путіним керівництва «Вагнера» мало на меті відновити його домінування і помститися за приниження через заколот «Вагнера», і конкретні особи, які, можливо, планували протистояти Путіну, Кремлю чи Міністерству оборони Росії, ймовірно, звернули увагу на це», – кажуть в ISW.