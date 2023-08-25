Кількість «вагнерівців» у Білорусі зменшується, це почалося ще до 23 серпня – ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що ще до подій у РФ 23 серпня спостерігалося зменшення кількості найманців російської ПВК «Вагнер» на території Білорусі.

«Щодо перебування російських найманців у Білорусі, можу зазначити, що ще до 23 серпня – до тих подій, які відбулися на Росії – ми фіксували, що кількість російських найманців у Білорусі зменшується. Незначно, не швидко, але поступово кількість «вагнерівців» у Білорусі йшла на зниження. І тепер зрозуміло, що з 23 числа їх кількість також продовжує зменшуватися», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, загалом після недавніх подій у РФ «треба по-іншому ставитися до подальшого перебування найманців у Білорусі».

«За нашою інформацією, вони виїжджали в РФ, зокрема під приводом відпусток, але в подальшому вони не поверталися в Білорусь», – сказав Андрій Демченко.

У Держприкордонслужбі зазначають, що загалом ситуація на кордоні залишається контрольованою, «з того боку якихось незрозумілих дій не фіксували».

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Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.