Біографія генерала Суровікіна зникла із сайту Міноборони РФ

Біографія колишнього командувача російського угрупування військ в Україні генерала Сергія Суровікіна зникла з сайту Міністерства оборони Росії. На це звернула увагу ексрадниця спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна Анастасія Кашеварова.

Згідно з архівною версією сайту відомства, сторінка Суровікіна ще 2 вересня була доступна.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу відмовився відповідати на запитання про генерала. 5 вересня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков також відмовився відповідати кореспондентові France Press на питання щодо ситуації із Суровікіним.

Колишній командувач російського угрупування військ в Україні не з’являвся на публіці понад два місяці, з моменту заколоту ПВК «Вагнер» 24 червня. Газета The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомляла, що Суровікін заздалегідь знав про заколот. Через кілька годин після його початку російська влада опублікувала відео, на якому він закликає найманців повернутися на їхні місця дислокації.

ЗМІ та різні телеграм-канали повідомляли, що Суровікін після заколоту фактично був позбавлений волі, але перебував не в СІЗО, а в іншому місці. Стверджувалося, що його допитували щодо можливої причетності до організації збройного походу на Москву, організованого нині покійним Євгеном Пригожиним.

4 вересня журналістка Ксенія Собчак опублікувала фотографію з Суровікіним нібито у Москві. Вона не повідомила, звідки у неї це фото. Про звільнення Суровікіна також написала газета The New York Times з посиланням на двох американських чиновників та людину, близьку до Міноборони Росії.

Сергій Суровікін командував російськими військами в Україні з жовтня 2022-го до січня 2023 року. З його іменем пов’язували зокрема кампанію ударів по енергосистемі України, а також відступ із Херсона та всієї правобережної частини Херсонської області. У січні його перевели на посаду заступника командувача у підпорядкування глави генштабу Валерія Герасимова. У серпні російський генерал був – як повідомляли ЗМІ – офіційно знятий із посади голови Повітряно-космічних сил Росії. Тоді повідомляли, що Суровікін не звільнений з армії, він залишається у розпорядженні Міноборони РФ. Кремль це не підтверджував та не спростовував.