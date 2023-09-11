У ГУР розповіли, чи оголосить Путін восени «масштабну» мобілізацію

Кремль продовжує вести «приховану мобілізацію», у 2023 році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з’єднань. Однак, «масштабної» мобілізації в РФ може не бути, сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше», – вважає Скібіцький.

Проте він додав, що «усі необхідні організаційні заходи» для «масштабної мобілізації» Кремль уже провів – у Росії ухвалили необхідне їм законодавство, ввели електронний облік, змусили всіх ходити до військкоматів, коли їх викликають, а також посилили відповідальність за ухиляння від призову.

Крім того, за словами Скібіцького, влада РФ вже навіть розрахувала, яку чисельність людей і з яких регіонів варто призивати. Зараз вони мобілізують людей з усіх регіонів, а «особливо з депресивних – де люди йдуть воювати, щоб заробити», пояснюють у ГУР.

«Зараз у Путіна (президента РФ Володимира Путіна – ред.) немає необхідності проводити відкриту мобілізацію і оголошувати: «ми призиваємо ще 500 тисяч осіб». У Росії цього року заявляли, що планують набрати в армію ще 400 тисяч контрактників і призивають 240 тисяч строковиків. А далі тих, кого мобілізують, кого призивають на дійсну військову службу, агітують переходити на контракт у професійну армії (адже в них строковики теж не беруть участь у бойових діях)», – пояснив Скібіцький.

За його словами, укладати контракт росіян переконують різними способами: «зокрема маніпулюючи, що контрактники отримують більшу зарплату, що їх направляють на менш гарячі ділянки, ніж мобілізованих. І так цей процес поступово рухається».

Раніше британська розвідка висловила сумнів, що на кількість новобранців у армії РФ вплинуть передбачені зарплати і пільги.

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.

В українській розвідці кажуть, що мобілізація в Росії не припинялася, зараз там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб.