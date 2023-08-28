Росія: мігрантів змушують підписувати контракт з Міноборони для отримання громадянства

У Росії мігрантів змушують підписувати контракти із Міноборони для отримання громадянства, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Правозахисники стверджують, що на мігрантів із країн Центральної Азії тиснуть, щоб вони підписали контракти з Міністерством оборони Росії, оскільки «Кремль намагається збільшити групу новобранців для допомоги в війні проти України».

ЗМІ повідомляють, що середньоазіатські мігранти з російським громадянством або без нього виявилися «критичними цілями для російського вербування військових».

Зокрема, влади Киргизстану і Таджикистану вже попередили своїх громадян, аби вони уникали участі у військових діях за кордоном, оскільки це порушує Кримінальний кодекс країн.

У розмові з Telegram-каналом 7X7 правозахисниця Тетяна Котляр розповіла, що нещодавно їй про таку ситуацію розповіли п’ятеро мігрантів, у тому числі мігрант із Таджикистану. Він поскаржився на такі дії до МВС, через що був змушений залишити Росію.

«На нього склали протокол за порушення, якого не було», — написала Котляр.

«Мені чоловік сказав: «нас тут за людей не вважають, до нас ставляться як до худоби. Я не хочу бути громадянином цієї країни. Взяв квиток, іду з дому».

Котляр повідомила, що звернулася зі скаргою до обласного правозахисника щодо цієї ситуації, але відповіді не отримала.

Заступник голови комітету Держдуми з питань регіональної політики та місцевого самоврядування Михайло Матвєєв каже, що законодавці планують подати закон, який додатково посилить правила отримання громадянства для мігрантів, якщо вони ухиляються від призову та мобілізації.

«Я також вважаю, що в цьому випадку, коли громадянство отримав мігрант, який ухилявся від військової служби, члени родини мігранта також мають бути позбавлені громадянства», — сказав Матвєєв.

Згідно з російським законодавством, особи, які набувають громадянства, мають впродовж двох тижнів від моменту його отримання стати на облік у місцевих органах призовної служби.

У квітні президент РФ Володимир Путін підписав закон про позбавлення громадянства всіх, хто дискредитує російську армію. Згідно з новим законом, також можна втратити громадянство, якщо Федеральна служба безпеки (ФСБ), головний підрозділ внутрішньої розвідки, визнає, що особа «створює загрозу національній безпеці».