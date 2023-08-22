Кількість відмов українцям у в’їзді до Ізраїлю зростає – посольство

У першій половині 2023 року понад 2 тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю – про це посольство України в цій країні повідомило на запит Радіо Свобода 22 серпня.

«За даними Посольства, за 2022 рік 2705 громадян отримали відмову у в’їзді на територію Ізраїлю. За перше півріччя 2023 року – 2037 громадян», – йдеться у відповіді.

Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

«З цих 40 тисяч значна частина мала право на репатріацію та громадянство Ізраїлю – відтак апріорі їм не могло бути відмовлено у в’їзді», – пояснюють у посольстві.

Читайте також: Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців

Відтак відсоток відмов зростає, адже відмову отримують ті українці, які не мають права на ізраїльський паспорт і заїжджають як туристи.

«Ситуація загострюється, кількість випадків відмов зростає. При цьому ми фіксуємо грубе поводження з нашими громадянами зі сторони співробітників міграційної служби Ізраїлю», – стверджує установа.

Водночас, згідно з відповіддю, міністр внутрішніх справ Ізраїлю Моше Арбель протягом останніх шести місяців відмовляється зустрітись із послом України, аби обговорити ситуацію із українськими громадянами та високим рівнем депортацій.

«Також Посольство двічі зверталось до МЗС Ізраїлю провести консультації з приводу стану виконання безвізової угоди, однак всі наші запити проігноровані», – додає пресслужба представництва.

Читайте також: Ймовірну передачу Ізраїлем секретних даних Росії обговорювали на конференції послів в Ужгороді – Корнійчук

На питання, коли Україна може переглянути умови перетину кордону для громадян Ізраїлю, як попереджало посольство раніше, у відомстві відповіли, що це питання перебуває «на розгляді керівництва нашої держави».

Посольство України в Ізраїлі повідомило 20 серпня, що Київ розгляне тимчасову зупинку безвізового режиму з Ізраїлем і заборону громадянам цієї країни відвідувати Умань, де щороку відзначають юдейське свято Рош га-Шана, якщо Ізраїль продовжить депортації українських громадян.

Як повідомила того ж дня газета The Times of Israel, міністр внутрішніх справ Моше Арбель відкинув звинувачення в поганому ставленні до українських туристів. За його словами, прикордонна служба «діє в межах своїх повноважень», якщо має підозру, що гості країни використають свої туристичні візи для роботи чи постійного проживання.