Ймовірну передачу Ізраїлем секретних даних Росії обговорювали на конференції послів в Ужгороді – Корнійчук

Українська влада занепокоєна інформацією про ймовірну передачу Ізраїлем секретних даних із зустрічей «Рамштайн» Росії, це питання обговорювали на конференції послів в Ужгороді на початку серпня, підтвердив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок).

«Я поділяю занепокоєння нашого найвищого керівництва. Це правда. І я можу підтвердити, що питання це обговорювалося як на конференції послів (яка проходила 3 серпня в Ужгороді – ред.), так і в кулуарах. Тобто, дійсно, є ряд факторів, які варто переглянути. Але звертаю вашу увагу, що, якщо Міністерство закордонних справ і Рада національної безпеки нічого не підтвердили, я, як посол, також нічого підтвердити не можу. Але я звертаю увагу, що ніхто також не спростував цю інформацію», – сказав Корнійчук.

Нещодавно українські видання NV і Kyiv Post із посиланням на власні джерела в РНБО повідомили, про те, що Рада нацбезпеки і оборони може запровадити санкції щодо Єрусалима, зокрема скасувати безвізовий режим і виключити Ізраїль з групи учасників формату «Рамштайн».

За даними ЗМІ, йдеться про можливе використання Ізраїлем таємної інформації у власних цілях. Kyiv Post пише, що, мовляв, існує небезпека, що інформація передається країні-агресору – Росії.