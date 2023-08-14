Про скасування безвізу з Ізраїлем не йшлося – посол України в Ізраїлі

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заперечив інформацію про бажання української влади скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).

Посол сказав, що розмови йшли лише про призупинення дії безвізового режиму, а не розрив міжурядової угоди.

«Зараз, напередодні Рош га-Шана, знову піднялося питання щодо доцільності відволікання величезної кількості наших держслужбовців під час військових дій для забезпечення безпеки паломників. Мова не йде про скасування (безвізового режиму – ред.). Розглядалося питання щодо призупинення. Тобто, міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати», – заявив посол.

Інформацію щодо планів Ради нацбезпеки і оборони України скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю, а також домогтися виключення представника цієї країни з дипломатичних зустрічей міністрів оборони у форматі «Рамштайн» писало видання NV, а також Kyiv Post із посиланням на джерела у РНБО.

Євген Корнійчук розповів, що цього року близько 30 тисяч паломників з Ізраїля планують приїхати на могилу цадика Нахмана для святкування Рош га-Шана. Однак Україна не може убезпечити їх від російських атак.

«Ми говоримо, що ми не можемо убезпечити від ракет і дронів. Нам, вибачте, не вистачає (засобів ППО – ред.) для забезпечення безпеки своїх міст. Посольство наполягає на тому, що якщо ви (Ізраїль – ред.) з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви хочете захистити своїх. Це логічно. І зрозуміло, що закиди прем’єр-міністра – а він, на жаль, є єдиною особою, яка ухвалює рішення в подібних ситуаціях – вони є абсолютно необґрунтованими», – сказав дипломат.

Наприкінці червня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що західні зразки зброї можуть потрапити в руки російської армії, а згодом – бути переданими третім країнам. Однак Євген Корнійчук назвав ці заяви безпідставними.

«Мова завжди йшла про співпрацю саме в питаннях захисту цивільного населення. І ви розумієте, що засоби ППО ніколи не виставляються на передовій. Тобто бути захопленими ворогом вони фактично не можуть. Ми говоримо про захист глибокого тилу», – сказав посол.