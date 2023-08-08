Черкаська ОВА радить паломникам не їхати на Рош га-Шана в Умань через війну й обстріли

Черкаська обласна військова адміністрація закликала паломників-хасидів не їхати до Умані на свято Рош га-Шана у вересні.

«Ми рекомендуємо паломникам максимально утриматися від відвідин Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни і можливі провокації з боку Росії. Водночас розуміємо, що частина вірян, як і торік, усе ж наважиться приїхати. Тому спільно з міською владою, сектором безпеки й оборони, усіма профільними службами вже працюємо превентивно», – написав у телеграмі голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, 8 серпня з цього питання провели засідання спецкомісії за участі заступниці посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн.

«Передусім координуємо свою роботу щодо безпекових заходів. Вони, як і торік, будуть посилені. У деталях поінформую згодом. Також пропрацьовуємо інші напрями, маючи досвід попередніх святкувань. Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи та інше», – додав він.

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Цього року Рош га-Шана припадає на 15-17 вересня.

Минулого року СБУ і поліція також рекомендували паломникам-хасидам утриматися від візиту до України через повномасштабну війну. Місцева влада повідомляла, що оскільки паломники все одно прибувають, то в місті облаштували для них 21 укриття.

За даними Об’єднаної єврейської общини України, торік на святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) до Умані приїхали понад 23 тисячі хасидів.

Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області. 2021 року Умань відвідали понад 29 тисяч паломників-хасидів.