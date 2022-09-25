До Умані приїхали понад 23 тисячі паломників-хасидів

До Умані Черкаської області приїхали понад 23 тисячі хасидів для святкування Рош га-Шана, повідомила у фейсбуці Об’єднана єврейська община України.

«За даними Об’єднаної єврейської общини України, станом на ранок 25 вересня приїхало вже понад 23 000 прочан», – йдеться у повідомленні.

В общині кажуть, що «правоохоронні органи забезпечили високий безпековий рівень».

Цьогоріч святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) припадає на 25-27 вересня. Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області. Минулого року Умань відвідали понад 29 тисяч паломників-хасидів.

СБУ і поліція рекомендували паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України через повномасштабну війну. Місцева влада повідомила, що оскільки паломники все одно прибувають, то в місті облаштували для них 21 укриття.