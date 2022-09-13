В Умані підготували 21 укриття для паломників, які святкуватимуть Рош га-Шана – ОВА

В Умані облаштували 21 укриття для паломників з Ізраїлю, які збираються відвідати місто для святкування Рош га-Шана. Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«В Умані маємо 21 найпростіше укриття, вони були переобладнані з підвалів. Біля самого місця святкувань є спеціальне укриття на 2-2,5 тисячі осіб», – розповів він.

5 вересня Служба безпеки України оголосила про посилення безпекових заходів в Умані напередодні свята Рош га-Шана та разом із Національною поліцією закликала паломників утриматися цього року від візиту до України, адже «Росія може використати приїзд і масове скупчення для влаштування провокацій».

Попри це, того ж дня голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець заявив, що до Умані на святкування Рош га-Шана може приїхати близько 10 тисяч вірян.

Цьогоріч свято відзначатимуть 25-27 вересня. У цей період у місті діятиме посилений безпековий режим.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, буде для них щасливим.