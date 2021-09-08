В місті Умані, що на Черкащині, тисячі паломників з усього світу зустріли юдейський Новий рік – Рош га-Шана. Саме тут розташована могила Раббі Нахмана – головного пророка і засновника брацлавського хасидизму. Цього року, за даними поліції, в Умань приїхало понад 30 тисяч паломників з різних країн, але, здебільшого, з Ізраїлю.



Цьогоріч паломники мали змогу безперешкодно потрапити до меморіального комплексу в Умані, попри пандемію COVID-19. Минулого року більшу частину хасидів не впустили в Україну через карантинні обмеження. Святкування триває з 6 до 8 вересня.