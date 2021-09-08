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«Шана Това!»: Хасиди зустріли 5782-й Новий рік в Умані (фоторепортаж)

В місті Умані, що на Черкащині, тисячі паломників з усього світу зустріли юдейський Новий рік – Рош га-Шана. Саме тут розташована могила Раббі Нахмана – головного пророка і засновника брацлавського хасидизму. Цього року, за даними поліції, в Умань приїхало понад 30 тисяч паломників з різних країн, але, здебільшого, з Ізраїлю.

Цьогоріч паломники мали змогу безперешкодно потрапити до меморіального комплексу в Умані, попри пандемію COVID-19. Минулого року більшу частину хасидів не впустили в Україну через карантинні обмеження. Святкування триває з 6 до 8 вересня.
Представники однієї з течій юдаїзму &ndash; брацлавські хасиди &ndash; здійснюють паломництво до Умані, бо в місті розташована могила засновника цієї течії &ndash; рабина Нахмана з Брацлава. А роблять вони це на новий рік за юдейським календарем. Цьогоріч він припав на 6&ndash;8 вересня
1 Представники однієї з течій юдаїзму – брацлавські хасиди – здійснюють паломництво до Умані, бо в місті розташована могила засновника цієї течії – рабина Нахмана з Брацлава. А роблять вони це на новий рік за юдейським календарем. Цьогоріч він припав на 6–8 вересня
Хасиди вважають своїм обов&#39;язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть юдейський Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим для них
2 Хасиди вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть юдейський Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим для них
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Єврейське свято Рош га-Шана відзначається на честь створення світу й символізує початок нового року та завершення року, що минає
4 Єврейське свято Рош га-Шана відзначається на честь створення світу й символізує початок нового року та завершення року, що минає
За даними МВС, в Умані громадський порядок забезпечували понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії.Також до Умані приїхали 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями несли службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів
5 За даними МВС, в Умані громадський порядок забезпечували понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії.Також до Умані приїхали 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями несли службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів
Після ранкової молитви паломники розпочинають святкування на вулиці Пушкіна в Умані. У цей час прийнято усім бути на вулиці. Паломники-хасиди повсюди &ndash; на вікнах, дахах будівель, вулицях чи будь-яких підвищеннях. Вони танцюють, співають, моляться та веселяться
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Після ранкової молитви паломники розпочинають святкування на вулиці Пушкіна в Умані. У цей час прийнято усім бути на вулиці. Паломники-хасиди повсюди – на вікнах, дахах будівель, вулицях чи будь-яких підвищеннях. Вони танцюють, співають, моляться та веселяться
Після молитви усі нюхають пахуче зілля, яке складається з різних трав і рослин, привезених з Ізраїлю &ndash; мирту, м&rsquo;яти, ялини, сосни тощо
7 Після молитви усі нюхають пахуче зілля, яке складається з різних трав і рослин, привезених з Ізраїлю – мирту, м’яти, ялини, сосни тощо
За повідомленням правоохоронців, вулиці міста під час юдейського Нового року в цілодобовому режимі патрулювали близько тисячі правоохоронців. Ситуація на території міста спокійна
8 За повідомленням правоохоронців, вулиці міста під час юдейського Нового року в цілодобовому режимі патрулювали близько тисячі правоохоронців. Ситуація на території міста спокійна
Юдеї в це свято одягаються в біле, що уособлює чистоту їхніх&nbsp;душ
9 Юдеї в це свято одягаються в біле, що уособлює чистоту їхніх душ
У свято Рош га-Шана юдеям не можна працювати (виняток робиться лише для приготування їжі, особливо солодких страв) &ndash; зате вони ходять у синагогу і моляться. Під заборону цього дня також потрапляє гірка їжа, кисла і гостра, не прийнято їсти горіхи
10 У свято Рош га-Шана юдеям не можна працювати (виняток робиться лише для приготування їжі, особливо солодких страв) – зате вони ходять у синагогу і моляться. Під заборону цього дня також потрапляє гірка їжа, кисла і гостра, не прийнято їсти горіхи
І, звичайно, головна традиція дня &ndash; привітання з Рош га-Шана. В першу чергу хасиди бажають один одному, щоб їхні імена були удостоєні опинитися в Книзі життя
11 І, звичайно, головна традиція дня – привітання з Рош га-Шана. В першу чергу хасиди бажають один одному, щоб їхні імена були удостоєні опинитися в Книзі життя
Також вони бажають один одному миру і процвітання
12 Також вони бажають один одному миру і процвітання
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Тут усі читають Тору &ndash; Старий Завіт Біблії &ndash; здебільшого на івриті
14 Тут усі читають Тору – Старий Завіт Біблії – здебільшого на івриті
Під час свята Рош га-Шана юдеї мають можливість покаятися, до чого їх закликає звук шофара (баранячий ріг). Вони аналізують свої вчинки за весь попередній рік, розмірковують про майбутнє, просячи миру, злагоди і здоров&#39;я
15 Під час свята Рош га-Шана юдеї мають можливість покаятися, до чого їх закликає звук шофара (баранячий ріг). Вони аналізують свої вчинки за весь попередній рік, розмірковують про майбутнє, просячи миру, злагоди і здоров'я
Серед іншого, танці під музику, в якій прославляється Раббі Нахман &ndash; головний пророк та засновник брацлавського хасидизму
16 Серед іншого, танці під музику, в якій прославляється Раббі Нахман – головний пророк та засновник брацлавського хасидизму
Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана в Умані
17 Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана в Умані
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Щоб очистити свої душі, хасиди проводять обряд ташліх &ndash; символічно скидають свої гріхи в воду
19 Щоб очистити свої душі, хасиди проводять обряд ташліх – символічно скидають свої гріхи в воду
Традиційне привітання з Рош га-Шана на івриті звучить як &laquo;Шана това уметука!&raquo;. А означає ця фраза наступне: &laquo;Доброго і солодкого вам року!&raquo;
20 Традиційне привітання з Рош га-Шана на івриті звучить як «Шана това уметука!». А означає ця фраза наступне: «Доброго і солодкого вам року!»
Ще одне популярне привітання з Рош га-Шана на івриті &ndash;&nbsp; &laquo;Шана Това!&raquo; &ndash; тобто: &laquo;Гарного Вам року!&raquo; &nbsp;
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Ще одне популярне привітання з Рош га-Шана на івриті –  «Шана Това!» – тобто: «Гарного Вам року!»

 
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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