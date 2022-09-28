ОВА: святкування Рош га-Шана в Умані завершилися без інцидентів, окрім запуску феєрверка

В Умані Черкаської області завершилися святкування Рош га-Шана, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, з міста виїхали вже 9 тисяч паломників.

«Безпека була головним пріоритетом для нас під час цього традиційного паломництва бреславських хасидів. Бо в Україні триває війна. Плюс Росія могла використати паломництво для провокацій і дестабілізації міжнародних відносин. Наші превентивні та посилені заходи безпеки дали потрібний результат: належне убезпечення як місцевих жителів, так і приїжджих», – написав він у телеграмі.

У Черкаській ОВА додали, що 27 вересня один з паломників запустив в Умані феєрверк – його притягнуть до відповідальності. Наразі в Умані діє заборона на продаж та використання піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків.

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За даними Об’єднаної єврейської общини України, станом на ранок 25 вересня до Умані приїхали понад 23 тисячі хасидів.

Цьогоріч святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) припало на 25-27 вересня. Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області. Минулого року Умань відвідали понад 29 тисяч паломників-хасидів.

СБУ і поліція рекомендували паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України через повномасштабну війну. Місцева влада повідомила, що оскільки паломники все одно прибувають, то в місті облаштували для них 21 укриття.