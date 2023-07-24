Ізраїль: масові протести продовжуються після схвалення частини судової реформи, є затримані

В Ізраїлі тисячі людей знову протестували проти уряду після схвалення основного елементу суперечливої судової реформи, яка, на думку її противників, підриває демократію, повідомляє DPA.

За даними ЗМІ, у понеділок ввечері по всій країні було затримано щонайменше 34 демонстрантів, кілька людей отримали поранення від використання водометів. У кількох містах відбулися сутички між поліцією та демонстрантами.

Як повідомляється, противники судової реформи перекрили кілька доріг країни. У Тель-Авіві ввечері сотні людей вийшли на центральне шосе.

24 липня Кнесет (парламент) Ізраїлю ухвалив перший законопроєкт із пакету судової реформи, який забороняє Верховному суду країни оцінювати рішення ізраїльського парламенту та уряду та скасовувати їх, пише газета The Jerusalem Post. Ця реформа викликала наймасовіші та найтриваліші протести в історії країни.

Судову реформу в Ізраїлі у грудні 2022 року запустив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу. Частину законопроєктів вже ухвалено у першому читанні. Ініціатива також передбачає передачу контролю за процесом вибору суддів Верховного суду парламентській більшості.

Масштабні протести проти судової реформи розпочалися в Ізраїлі у березні 2023 року і продовжуються донині. У різних містах країни відбуваються багатотисячні мітинги, які поліція розганяє силою. До протестів приєдналося багато місцевих компаній та громадських організацій.