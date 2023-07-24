На тлі протестів парламент Ізраїлю ухвалив законопроєкт про обмеження повноважень Верховного суду

Кнесет (парламент) Ізраїлю ухвалив перший законопроєкт із пакету судової реформи, який забороняє Верховному суду країни оцінювати рішення ізраїльського парламенту та уряду та скасовувати їх, пише газета The Jerusalem Post. Ця реформа викликала наймасовіші та найтриваліші протести в історії країни.

За ухвалення законопроєкту проголосували 64 депутати від правлячої коаліції. При цьому 56 опозиційних депутатів у Кнесеті бойкотували голосування, висунувши 140 заперечень до законопроєкту. Проте їхні пропозиції правляча коаліція не врахувала, після чого опозиціонери залишили залу парламенту.

Згідно з ухваленим документом, суди не зможуть розглядати питання чи ухвалювати рішення проти уряду, прем’єр-міністра, міністра чи іншого народного обранця на підставі «принципу розумності». Цей принцип означає, що судді Верховного суду можуть при ухваленні рішень спиратися не лише на закон, а й на власні уявлення про справедливість.

На думку критиків законопроєкту, його ухвалення створює можливості для зловживань владою, усуваючи один із небагатьох ефективних механізмів контролю за ізраїльською владою.

Під час засідання біля будівлі Кнесету відбулася акція протесту, у якій, за інформацією виданняHaaretz, взяли участь близько 20 тисяч людей. Поліція застосувала водомети, щоб відігнати учасників від будівлі парламенту, повідомляється про 19 затриманих.

До протестів проти судової реформи приєднався великий бізнес. Ізраїльський бізнесфорум, який об’єднує керівників 150 найбільших компаній країни, оголосив про страйк, до якого приєдналося багато стартапів, банків, торгових центрів і автозаправних станцій.

Судову реформу в Ізраїлі у грудні 2022 року запустив премєр-міністр Біньямін Нетаньягу. Частину законопроєктів вже ухвалено у першому читанні. Ініціатива також передбачає передачу контролю за процесом вибору суддів Верховного суду парламентській більшості.

Масштабні протести проти судової реформи розпочалися в Ізраїлі у березні 2023 року і продовжуються донині. У різних містах країни відбуваються багатотисячні мітинги, які поліція розганяє силою. До протестів приєдналося багато місцевих компаній та громадських організацій.