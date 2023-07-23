Госпіталізованого напередодні Нетаньягу випишуть із клініки у понеділок

Прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу випишуть з лікарні у понеділок після процедури імплантації кардіостимулятора, повідомили у його офісі.

Нетаньягу був госпіталізований в суботу ввечері. У неділю він виступив із відеозверненням, в якому сказав, що «почується чудово» і планує бути присутнім у понеділок в парламенті на голосуванні щодо судової реформи.

Судова реформа, яку ізраїльські парламентарі винесуть на голосування 24 липня, стала предметом масових протестів в Ізраїлі. Противники реформи вважають, що вона призведе до зниження судового контролю над рішеннями уряду, а суди фактично втратять незалежність. Нетаньягу та його союзники стверджують, що реформа необхідна для обмеження «надмірних» повноважень суддів.

Протести проти судової реформи в Ізраїлі почалися у березні. Тоді лише 26 березня на вулиці вийшли понад 600 тисяч демонстрантів. У країні було оголошено страйк. Нетаньягу через це відклав розгляд судової реформи до літньої сесії Кнесету. З її початком протести поновилися. 20 липня десятки тисяч ізраїльтян пройшли маршем протесту з Тель-Авіва до Єрусалима. Вони встановили наметовий табір біля будівлі парламенту. Водночас 23 липня у Тель-Авіві прихильники Нетаньягу влаштували демонстрацію на його підтримку і за судову реформу.