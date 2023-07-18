Через протести проти судової реформи в Ізраїлі заарештували близько 20 людей

Через протести проти судової реформи, які тривають в Ізраїлі, поліція заарештувала 17 людей, повідомляє The Times of Israel із посиланням на правоохоронців. За даними поліції, усіх затримали через порушення громадського порядку, переважно – у центрі країни.

Очікується, що протягом дня на акції протесту з усього Ізраїлю вийдуть сотні тисяч людей. Протестувальники вже перекрили дороги в десятках міст, у кількох відбулися сутички демонстрантів із поліцією.

Вранці протестувальники заблокували вхід до Тель-Авівської фондової біржі, після чого увійшли до будівлі та влаштували там протест. Противники реформи стверджують, що вона завдасть країні економічних збитків. Влада ці побоювання відкидає.

Також демонстранти приспустили прапор Ізраїлю біля штаб-квартири ЦАХАЛу – армії оборони країни. Раніше вхід до штабу заблокувала група резервістів. Військові неодноразово попереджали, що припинять добровільну службу, якщо влада схвалить судову реформу. Вони стверджують, що не зможуть служити у «недемократичному Ізраїлі».

Масові протести в Ізраїлі не припиняються через плани влади реорганізувати судову систему країни. Противники реформи вважають, що внаслідок цього знизиться судовий контроль за рішеннями уряду, а суди фактично втратять незалежність. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що законопроєкт невдовзі буде схвалено Кнесетом (ізраїльським парламентом).

Протести проти судової реформи в Ізраїлі відбувалися й у березні. Тоді лише 26 березня на вулиці вийшли понад 600 тисяч демонстрантів. У країні було оголошено страйк. Нетаньягу через це відклав розгляд судової реформи до літньої сесії Кнесету.