Газети в Ізраїлі вийшли з чорними першими шпальтами

Перші шпальти найбільших ізраїльських газет вийшли 25 липня із чорними прямокутниками на знак протесту проти судової реформи. Напис на титульних сторінках – «Чорний день для ізраїльської демократії».

Увечері 24 липня ізраїльський парламент (Кнесет) схвалив у остаточному читанні перший закон судової реформи, проти якої протестували сотні тисяч людей по всій країні. Новий закон обмежує право Верховного суду скасовувати рішення, ухвалені урядом, який формується із депутатів.

Судді Верховного суду на чолі з головою Естер Хают перервали візит до Німеччини, присвячений 75-річчю держави Ізраїль, вони екстрено повертаються до країни, щоб розглянути позови, подані проти закону. На першому етапі суд, як очікується, оприлюднить тимчасову ухвалу, яка зупиняє дію закону, — до завершення розгляду апеляцій по суті.

Якщо Верховний суд скасує ухвалений Кнесетом закон, то в Ізраїлі може настати конституційна криза, коли владна коаліція відмовиться виконувати рішення судових інстанцій. При цьому якщо закон не буде скасовано, противники реформи продовжать масові протести. До них може приєднатися Гістадрут – ізраїльська профспілка.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та його союзники стверджують, що реформа потрібна для обмеження надмірних повноважень суддів, які не обираються. Критики реформи кажуть, що поправки створюють можливості для зловживання владою, усуваючи один із небагатьох ефективних механізмів контролю за урядом.