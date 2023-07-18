Байден та президент Ізраїлю обговорили зв’язки Росії та Ірану – Білий дім

Президент США Джо Байден і президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ 18 липня обговорили посилення співпраці для запобігання отримання Іраном ядерної зброї. Також, як проінформував Білий дім, предметом обговорення було посилення оборонних зв’язків Тегерана з Росією.

За повідомленням Reuters, Байден і Герцоґ також заявили про «необхідність підходу на основі консенсусу» до пакету судових реформ, запропонованого прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Нетаньягу повернувся до влади понад шість місяців тому, але Байден очевидно відмовлявся надіслати запрошення.

Початок нового правління Біньяміна Нетаньягу минув на тлі масових протестів проти запропонованої ним судової реформи. Ця реформа передбачала, що парламентська більшість фактично визначатиме вибір суддів Верховного суду, а сам суд втратить можливість скасовувати рішення уряду. Противники реформи вважають, що її ухвалення означатиме втрату незалежності судів.