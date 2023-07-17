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Байден запрошує ізраїльського премʼєра Нетаньягу до Білого дому

Одна з попередніх зустрічей Байдена і Нетаньягу – ще коли нинішній президент США був віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами

Президент США Джо Байден запросив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона з офіційним візитом, його дата буде визначена згодом. Про це, як інформує Reuters, 17 липня повідомив офіс ізраїльського премʼєра.

Запрошення було передане під час телефонної розмови між Байденом і Нетаньягу за день до візиту президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа до Вашингтона.

Нетаньягу повернувся до влади понад шість місяців тому, але Байден очевидно відмовлявся надіслати запрошення.

Початок нового правління Біньяміна Нетаньягу минув на тлі масових протестів проти запропонованої ним судової реформи. Ця реформа передбачала, що парламентська більшість фактично визначатиме вибір суддів Верховного суду, а сам суд втратить можливість скасовувати рішення уряду. Противники реформи вважають, що її ухвалення означатиме втрату незалежності судів.

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