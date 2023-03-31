Понад третина учасників Саміту за демократію не підписали підсумкову декларацію

Лідери 73 країн підписали підсумкову декларацію віртуального Саміту за демократію. Решта учасників форуму, до участі в якому Білий дім запросив 120 країн, вирішили не приєднуватися до підсумкової декларації, повідомив «Голос Америки». Декларація включає підтримку основних принципів демократії, таких як вільні та чесні вибори, та закликає до відповідальності Росію за вторгнення в Україну.

Президент Джо Байден оголосив про нове фінансування для підтримки демократичних режимів у всьому світі. Йдеться про заплановане виділення 690 мільйонів доларів на допомогу в боротьбі з корупцією, підтримку вільних та справедливих виборів та розвиток технологій, що підтримують демократичні уряди.

«Ми перебуваємо в переломному моменті в історії, коли рішення, які ми ухвалюємо сьогодні, напевне вплинуть на перебіг історії нашого світу впродовж наступних кількох десятиліть», – сказав Джо Байден, звертаючись до учасників другого Саміту за демократію.

12 учасників, включно з Індією, Ізраїлем та Філіппінами, відмежувалися від параграфа, в якому йдеться про притягнення до відповідальності порушників прав людини та визнається важливість Міжнародного кримінального суду.

Високопосадовець адміністрації сказав, що декларація залишається відкритою, і інші країни все ще можуть до неї приєднатися.

У 2021 році, під час попереднього саміту, Байден оголосив про виділення понад 400 мільйонів доларів на просування демократії.

Правозахисники говорять про відсутність доказів того, що країни, які приєдналися до саміту, досягли прогресу в поліпшенні своєї демократії, і що не існує формального механізму, який вимагав би від учасників виконання зобовʼязань, узятих на попередній зустрічі.

Зовсім недавно коаліційний уряд премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу зробив спробу послабити владу судової системи Ізраїлю; влада Мексики спробувала ліквідувати орган зі спостереження за виборами, а індійський уряд дискваліфікував високопоставленого політичного лідера опозиції. Всі ці події поставили під сумнів неодноразові заяви Байдена про те, що демократії стали сильнішими, зазначає «Голос Америки».

Нетаньягу, один із 85 світових лідерів, які виступили на саміті 29 березня, висловив упевненість у можливості досягнення політичного компромісу щодо судових реформ. Ізраїльський премʼєр зазначив, що реформи можуть бути узгоджені з громадянськими свободами. Опоненти Нетаньягу звинувачують його в прагненні обмежити судову незалежність.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті, закликав до збільшення постачання зброї, щоб допомогти перемогти Росію. «Вороги демократії мають програти», – наголосив Зеленський.