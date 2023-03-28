Прем’єр-міністр Ізраїлю відклав судову реформу на тлі протестів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ухвалив рішення відкласти розгляд судової реформи до наступної сесії парламенту. Це сталося на тлі масових протестів і страйків.

«Із почуття національної відповідальності, з бажання запобігти розколу між нашими громадянами я вирішив призупинити друге і третє читання законопроєкту», – заявив Нетаньягу 27 березня.

Після цієї заяви найбільша профспілка «Гістадрут» заявила про скасування загальнонаціонального страйку.

Протести проти запропонованої урядом Біньяміна Нетаньягу реформи судів в Ізраїлі тривали майже три місяці. Судова реформа передбачає, що парламентська більшість фактично визначатиме вибір суддів Верховного суду, а сам суд втратить можливість скасовувати рішення уряду. Противники реформи вважають, що її ухвалення означатиме втрату незалежності судів.

26 березня на вулиці вийшли понад 600 тисяч демонстрантів при населенні країни близько 9 мільйонів людей. На заклик найбільшої профспілки, що об’єднує близько 700 тисяч осіб, у країні було оголошено страйк, через який припинив роботу найбільший аеропорт країни Бен-Гуріон.

27 березня із проханням зупинити реформу виступив президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ. За його словами, це необхідно «заради єдності країни». Перед тим аналогічну пропозицію висунув міністр оборони Йоав Ґалант, його після цього відправили у відставку, що викликало нову хвилю обурення учасників акцій протесту.