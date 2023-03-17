Протести в Ізраїлі: жінки вийшли на вулиці у червоних мантіях, як у серіалі «Розповідь служниці»

У Тель-Авіві на антиурядову акцію протесту проти судової реформи в Ізраїлі вийшли жінки у темно-червоних мантіях із білими ковпаками за аналогією з романом (серіалом) «Розповідь служниці».

Жінки ходять вулицями, схиливши голови та склавши руки.

Як передає Associated Press, жінки, кількість яких зростає в міру активізації протесту проти політики прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, кажуть, що протестують, аби захистити правосуддя. Вони вважають, що жінки будуть першими, хто постраждає від реформи судів. Свій вигляд пояснюють тим, демократія в Ізраїлі може перетворитися на жахливу антиутопію, де жінок позбавляють їхніх прав.

Уряд, найбільш правий в Ізраїлі за всю історію, переважно складається з чоловіків. Лише дев’ять із 64 членів коаліції Нетаньягу – жінки.

Протести в Ізраїлі з десятками тисяч учасників тривають кілька тижнів. Уряд Нетаньягу намагається обмежити повноваження Верховного суду щодо ухвалення рішень проти законодавчої та виконавчої влади. Також депутатам надається більше повноважень щодо призначення суддів. Критики кажуть, що цей крок руйнує ізраїльську систему стримувань і противаг та штовхає її до автократії.