Прем’єр Ізраїлю Нетаньяху звільнив міністра оборони

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху звільнив міністра оборони через день після того, як він закликав ізраїльського лідера припинити заплановану судову реформу, яка розділила країну та викликала зростання невдоволення серед військових, повідомляє агенція AP.



Міністр оборони Йоав Ґаллант був першим високопоставленим членом правлячої партії «Лікуд», який виступив проти плану реформи.

У короткій заяві офіс Нетаньяху повідомив, що прем’єр-міністр відправив Ґалланта у відставку. Пізніше Нетаньяху написав у Twitter: «Ми всі повинні рішуче протистояти відмові».

Рішення було прийнято менш ніж через день після того, як Ґаллант закликав призупинити суперечливе законодавство.



Галіт Дісталь Атбарян, міністр публічної дипломатії Нетаньяху, сказала, що Нетаньяху викликав Ґалланта до себе в офіс і сказав йому, «що він більше не вірить у нього, і тому його звільняють».

Лідер опозиції Яїр Лапід – попередник Нетаньяху – заявив, що звільнення Ґалланта є «новим дном для антисіоністського уряду, який завдає шкоди національній безпеці та ігнорує попередження всіх чиновників оборони».



Цього тижня уряд Нетаньяху готується до голосування в парламенті щодо центрального елемента реформи – закону, який надасть правлячій коаліції останнє слово щодо всіх призначень суддів. Він також прагне ухвалити закони, які нададуть парламенту повноваження скасовувати рішення Верховного суду базовою більшістю голосів і обмежать судовий перегляд законів.



Нетаньяху та його союзники кажуть, що план реформи відновить баланс між судовою та виконавчою гілками влади та стримає те, як вони вважають, суд із ліберальними симпатіями. Але критики кажуть, що сукупність законів усуне стримування та противаги в демократичній системі Ізраїлю та зосередить владу в руках правлячої коаліції.



За останні три місяці десятки тисяч людей вийшли на вулиці, щоб протестувати проти плану реформи.