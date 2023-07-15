Прем’єр-міністра Ізраїлю госпіталізували через зневоднення

Прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу доправили до лікарні після того, як йому стало погано – про це місцеві та міжнародні медіа повідомили 15 липня з посиланням на його пресслужбу.

Нетаньягу госпіталізували із легким запамороченням, до клініки Sheba в Тель-Авіві. Його офіс заявив, що він був притомним по дорозі до лікарні.

За заявою, перші тести показали нормальні результати, тож, за попереднім висновком, причиною погіршення самопочуття стало зневоднення.

Згодом 73-річний голова уряду оприлюднив відео, в якому сказав, що почувається добре. За його словами, напередодні він був на відпочинку під час теплової хвилі. Він закликав співгромадян не забувати пити воду у спекотні дні.

Ізраїль потерпає від періоду підвищеної спеки: зокрема, як передає Times of Israel, у деяких частинах близькосхідної країни температура сягає 40 градусів за Цельсієм.