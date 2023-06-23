Ізраїль просить МЗС РФ «не читати лекції» про Голокост. Захарова згадала про Бандеру і Шухевича

Міністерство закордонних справ Ізраїлю відповіло офіційній представниці МЗС Росії Марії Захаровій, яка раніше звинуватила Ізраїль у «підтримці нацизму» в Україні. Представник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят опублікував заяву для преси в офіційному твітері.

У ній сказано, що жодна країна не повинна «читати лекції Ізраїлю, його МЗС та його дипломатам про те, як зберігати памʼять про Голокост».

Приводом для виступу Захарової стало інтервʼю посла Ізраїлю у Києві Міхаеля Бродського ізраїльському порталу Iton TV. У ньому Бродський заявив, що, попри різницю у поглядах євреїв та українців на Степана Бандеру, Романа Шухевича та Андрія Мельника, Україна зараз перебуває «у пошуку своєї ідентичності, у пошуку своїх героїв». «Нам, звісно, не подобаються ці герої, але для більшості українців – це герої, які виборювали незалежність», – зазначив посол. Також він додав, що у нинішній війні Росії проти України Ізраїль підтримує і надалі підтримуватиме Україну.

Марія Захарова у своєму телеграм-каналі нагадала Бродському про антисемітську, на її думку, політику ОУН та звинуватила Бродського у блюзнірстві. «Так міркували ті, хто спонсорував Гітлера у 1930-ті роки. До речі, переважно англосакси», – написала речниця і додала: «Якщо, на думку Міхаеля Бродського, Київ має право на таких героїв та ідентичність, то це вже проблема МЗС Ізраїлю».

У відповідь Ліор Хаят заявив, що ізраїльська політика залишиться незмінною і ніколи не підтримає схвалення злочинців, які співпрацювали з гітлерівським режимом і брали участь у винищенні євреїв. Однак ніхто не має права вчити Ізраїль та його офіційних представників, як зберігати памʼять про Голокост.