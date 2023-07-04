Через спеку вантажівки у Київ пропускатимуть по годинах

У Києві з 5 липня вводитимуть обмеження руху великовагових транспортних засобів при температурі повітря більше ніж +28 градусів, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«Через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 обмежуватимуть в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що контролюватимуть в’їзд патрульні. Водіїв просять поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей.

За даними Укргідрометцентру, 5 липня вдень у Києві очікується короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вдень 28-30°.