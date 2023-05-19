У Києві настало метеорологічне літо – обсерваторія

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила про початок метеорологічного літа у Києві.

«Сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15°С в бік її підвищення відбувся 13 травня, що знаменує початок метеорологічного літа. Отже, метеорологічна весна, яка почалася, за уточненою фахівцями ЦГО інформацією, 17 січня і тривала 116 днів, закінчилась. Її тривалість перевищила кліматичну норму на півтора місяці», – повідомила обсерваторія у фейсбуці.

Повідомляється, що цьогорічне метеорологічне літо прийшло до Києва на два дні пізніше середньобагаторічних показників.

«Найраніше за 143 роки спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках», – йдеться в повідомленні.

За даними кліматичної характеристики травня від Укргідрометцентру, середня місячна температура передбачається 14-18° тепла, в горах 10-13.