Нетаньягу скасував рішення про звільнення міністра оборони Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скасував рішення щодо звільнення міністра оборони країни Йоава Ґалланта. Він був відправлений у відставку через свою пропозицію зупинити судову реформу, проти якої виступали сотні тисяч ізраїльтян.

«Я вирішив залишити наші розбіжності у минулому. Ґаллант залишається на своїй посаді. Ми продовжимо спільну роботу задля безпеки громадян Ізраїлю», – сказав Нетаньягу 10 квітня.

У відповідь Ґаллант опублікував у твіттері свою фотографію з Нетаньягу, супроводивши її підписом: «Ми продовжуємо працювати на повну силу заради безпеки Ізраїлю разом».

Про звільнення Ґалланта Нетаньягу оголосив 26 березня – відразу ж після слів міністра оборони про те, що «соціальний розкол» через судову реформу проник і до армії, що загрожує безпеці Ізраїлю. У той же день на вулиці вийшли понад 600 тисяч людей, був оголошений загальнонаціональний страйк, через який припинив роботу найбільший аеропорт країни Бен-Гуріон.

Наступного дня, 27 березня, Нетаньягу відклав судову реформу. «З почуття національної відповідальності, з бажання запобігти розколу між нашими громадянами я вирішив призупинити друге і третє читання законопроєкту», – заявив тоді голова уряду.

Протести проти судової реформи, запропонованої урядом Нетаньягу, тривали майже три місяці. Судова реформа передбачала, що парламентська більшість фактично визначатиме вибір суддів Верховного суду, а сам суд втратить можливість скасовувати рішення уряду. Противники реформи вважають, що її схвалення означатиме втрату незалежності судів.