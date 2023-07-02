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Іран не відправляє посла до Швеції на знак протесту через інцидент з Кораном

Чоловік спалює Коран біля центральної мечеті Стокгольма в Стокгольмі, Швеція, 28 червня 2023 року.

Іран утримається від відправлення нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі, заявив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахян. Про це повідомляє Reuters.

Чоловік порвав і спалив Коран біля центральної мечеті Стокгольма 28 червня – перший день мусульманських свят Курбан-байрам.

Шведська поліція звинуватила чоловіка, який спалив священну книгу, в агітації проти етнічної чи національної групи. В інтерв’ю одній з газет він описав себе як іракського біженця.

Це не перший випадок в Швеції зі спаленням Корану. У січні священну книгу мусульман було спалено перед посольством Туреччини на тлі переговорів щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

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