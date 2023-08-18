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Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців

За ініціативою прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та міністра фінансів Бецалеля Смотрича відбулась зустріч щодо постійної допомоги українським біженцям

Влада Ізраїлю продовжила надання медичної та соціальної допомоги для українських біженців, зазначив радник офісу глави уряду країни Дмитро Гендельман.

За ініціативою прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та міністра фінансів Бецалеля Смотрича відбулась зустріч щодо постійної допомоги українським біженцям.

Під зустрічі було вирішено продовжити соціальну та медичну допомогу біженцям з України до кінця року.

За повідомленнями представників Ізраїлю, йдеться про 14213 громадян України, з яких 3600 старше 65 років та приблизно 1500 дітей. Уряд Ізраїлю виділить на це 100 млн шекелів (17 млн доларів).

«Схвалене рішення вказує на прихильність нинішнього уряду принципу «Тікун Олам» – виправлення світу, що втратило свою гармонію. Це наша данина милосердю та співчуттю до людей, які втратили батьківщину та притулок», – заявив гендиректор канцелярії прем’єра Йосі Шелі.

На початку травня Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українській владі відомі «декілька десятків» випадків вилучення дітей з родин біженців у ЄС.

Станом на 1 червня близько 1,3 мільйона українських дітей проживають у країнах Європейського союзу.

Як українські біженці долають кордон, щоб побачити дім
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Як українські біженці долають кордон, щоб побачити дім

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