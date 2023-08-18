Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців

Влада Ізраїлю продовжила надання медичної та соціальної допомоги для українських біженців, зазначив радник офісу глави уряду країни Дмитро Гендельман.

За ініціативою прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та міністра фінансів Бецалеля Смотрича відбулась зустріч щодо постійної допомоги українським біженцям.

Під зустрічі було вирішено продовжити соціальну та медичну допомогу біженцям з України до кінця року.

За повідомленнями представників Ізраїлю, йдеться про 14213 громадян України, з яких 3600 старше 65 років та приблизно 1500 дітей. Уряд Ізраїлю виділить на це 100 млн шекелів (17 млн доларів).

«Схвалене рішення вказує на прихильність нинішнього уряду принципу «Тікун Олам» – виправлення світу, що втратило свою гармонію. Це наша данина милосердю та співчуттю до людей, які втратили батьківщину та притулок», – заявив гендиректор канцелярії прем’єра Йосі Шелі.

На початку травня Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українській владі відомі «декілька десятків» випадків вилучення дітей з родин біженців у ЄС.

Станом на 1 червня близько 1,3 мільйона українських дітей проживають у країнах Європейського союзу.