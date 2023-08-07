Від 24 лютого 2022 року США надали Україні понад 66 мільярдів доларів допомоги – WP

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну влада США надала Києву вже 66,2 мільярда доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги, повідомляє The Washington Post.

У межах всього оборонного бюджету Пентагону на 2023 рік, який становить 1,77 трильйона доларів, ця цифра видається незначною. Але якщо порівнювати її з підтримкою інших країн із боку США, відданість Україні є унікальною, зазначає видання.

Приміром, у 2022 – 2023 роках Ізраїль отримав від США 8,6 мільярда доларів, Єгипет – 3,3 мільярда доларів, Йорданія – 2,9 мільярда доларів.

«Це нестандартні цифри», – сказав, коментуючи ці дані, старший науковий співробітник Інституту Брукінґза Майкл О’Генлон. Він порівняв ці цифри із зобов’язаннями США перед європейськими країнами наприкінці Другої світової війни – план Маршалла, який сприяв відновленню економік союзників Вашингтона, з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.

Але з огляду на затягування війни підтримка населення США щодо фінансування України коливається. Червневе опитування Pew Research Center показало, що 44% відсотки республіканців вважають, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні.

«Ми могли б робити це (підтримувати Україну – ред.) вічно. Це не є економічно невигідним. Але це, ймовірно, політично нежиттєздатне», – відзначив ОʼГенлон, коментуючи ці результати.

Міністерство фінансів запевняє, що за використанням прямої бюджетної підтримки уряду США в Україні постійно діє моніторинг і перевірки за узгодженими процедурами. Аналогічні механізми застосовуються і до інших видів допомоги.