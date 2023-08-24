У Німеччині розглядають закон про полегшене отримання громадянства

У Німеччині представлений пакет законопроєктів, розроблених коаліційним урядом, зокрема, законопроєкт про модернізацію права на отримання громадянства.

Головне нововведення цього документа – дозвіл зберігати своє колишнє громадянство в разі отримання німецького. Досі ФРН належала до небагатьох держав, у яких подвійне громадянство було заборонене.

Період проживання в Німеччині, необхідний для набуття громадянства, буде скорочений з восьми до пʼяти років. Він може бути скорочений до трьох років, якщо претендент на громадянство особливо добре інтегрований – досконало володіє німецькою мовою і досяг значних успіхів у роботі чи громадській діяльності.

Для отримання громадянства необхідно, щоб претендент міг забезпечувати себе і свою родину без допомоги держави. Винятком із цього правила залишаються заробітчани, які вʼїхали до ФРН до 1974 року, і так звані «співробітники за договором», які були прийняті в НДР до 1990 року. Ці претенденти на громадянство також звільняються від складання інтеграційного іспиту та іспиту на знання мови. Пріоритет матимуть родини з малолітніми дітьми, якщо один із батьків має повноцінну зайнятість.

Закон також передбачає автоматичне набуття громадянства дітьми, які народилися в Німеччині. При цьому діти також можуть зберігати громадянство своїх батьків, які живуть у Німеччині понад пʼять років замість раніше встановлених восьми і мають безстрокове право на постійне місце проживання.

Від претендента на громадянство Німеччини вимагається визнання цінностей вільного демократичного суспільства. Антисемітські, расистські чи антигуманні дії виключають отримання громадянства. Не мають права на це особи, які виявляють своєю поведінкою зневагу до закону про рівноправність статей та такі, які дотримуються принципів багатоженства.

Причиною полегшення отримання громадянства ФРН стала нагальна необхідність залучення кваліфікованої робочої сили в німецький ринок праці.

Близько 14% жителів Німеччини не мають громадянства ФРН. Це понад 12 мільйонів людей. Одна з причин того, що жителі не поспішають подавати заяву на німецький паспорт – небажання відмовлятися від свого колишнього громадянства.

Уряд ФРН виходить із того, що до кінця року закон буде ратифікований обома палатами парламенту – бундестагом і бундесратом.