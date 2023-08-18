Зеленський анонсує «новини» щодо подальшої військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні повідомлення про пакети військової допомоги, які Києву надають міжнародні партнери.

«Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро», – заявив він.

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У цьому ж повідомленні Зеленський заявив про отримання закритих доповідей Служби безпеки України та Головного управління розвідки щодо їхніх задач: «робота триває».

Велика Британія 18 серпня повідомила про три контракти на постачання засобів протиповітряної оборони Україні. Також напередодні парламент Швеції підтримав пакет допомоги Україні вартістю в до 270 мільйонів євро.

Також 17 серпня Німеччина повідомила про передачу Україні двох пускових систем IRIS-T SLS.