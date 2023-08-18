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Новини | Політика

Зеленський анонсує «новини» щодо подальшої військової допомоги Україні

У цьому ж повідомленні Володимир Зеленський заявив про отримання закритих доповідей Служби безпеки України та Головного управління розвідки

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні повідомлення про пакети військової допомоги, які Києву надають міжнародні партнери.

«Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро», – заявив він.

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У цьому ж повідомленні Зеленський заявив про отримання закритих доповідей Служби безпеки України та Головного управління розвідки щодо їхніх задач: «робота триває».

Велика Британія 18 серпня повідомила про три контракти на постачання засобів протиповітряної оборони Україні. Також напередодні парламент Швеції підтримав пакет допомоги Україні вартістю в до 270 мільйонів євро.

Також 17 серпня Німеччина повідомила про передачу Україні двох пускових систем IRIS-T SLS.

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