Парламент Швеції погодив надання Україні військової допомоги вартістю до 270 млн євро

Парламент Швеції Риксдаг підтримав наступний пакет допомоги Україні – про це його пресслужба повідомила 17 серпня.

Відтак Риксдаг дозволив уряду надати Україні військові запчастини та критично важливі товари на суму не більше 1,1 мільярда шведських крон, а також боєприпаси, обладнання для розмінування та транспортні засоби вартістю максимум 2,15 мільярда шведських крон.

Загальна максимальна сума в еквіваленті сягає близько 270 мільйонів євро.

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«Риксдаг також вирішив надати уряду можливість продати США обмежену кількість ракет класу «повітря-повітря» типу Rb 99 (AMRAAM). США запустили програму викупу старих версій ракет AMRAAM за умови, що ті ж країни придбають нові ракети AMRAAM. Програма спрямована на безоплатну передачу Україні викуплених ракет для зміцнення української ППО», – повідомляє парламент.

Це рішення збільшує видатки на оборони в бюджеті Швеції на 545 мільйонів шведських крон у 2023 році.

Уряд Швеції 15 серпня ухвалив рішення про новий пакет підтримки України, повідомляє Міністерство оборони Швеції. Ця допомога включає боєприпаси та запасні частини для техніки, яку Швеція передала Україні, включно з бойовими машинами та танками Leopard 2.