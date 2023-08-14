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Німеччина планує щороку виділяти 5 млрд євро на допомогу Україні – Лінднер

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком, Київ, Україна, 14 серпня 2023 року

Німеччина хоче щороку виділяти по 5 мільярдів євро на допомогу Україні, зазначив міністр фінансів Крістіан Лінднер, повідомляє «Укрінформ».

Під час свого візиту до Києва він розповів, що у Німеччині вже розробили програму для щорічного фінансування допомоги Україні. Але для того, щоб вона набула чинності, таку ініціативу ще має затвердити німецький парламент.

Лінднер запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно». За його словами, ФРН уже надала Україні 22 млрд євро фінансової підтримки, із них 12 млрд євро військової допомоги.

Також німецький чиновник підписав зі своїм українським колегою Сергієм Марченком декларацію про наміри посилити співпрацю між країнами.

Підписаний документ передбачає, що Німеччина надаватиме Україні консультативну допомогу у сферах митної політики, моніторингу фінансових ринків, управління державними інвестиціями та приватизації держпідприємств.

У понеділок в Києві з візитом перебував міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Він також зустрівся з прем’єр-міністром Україні Денис Шмигаль.

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