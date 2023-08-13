Шольц пояснив зволікання з рішенням щодо постачання ракет Taurus в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

«Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок», – сказав Шольц, пише Tagesschau.

За його словами, «це стосується і доставки ракет Taurus».

Канцлер підтвердив повідомлення про те, що «розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але він не хоче, щоб його квапили з цим питанням».

Водночас німецький канцлер відкинув звинувачення в нерішучості. За його словами, більшість громадян вважають правильним, що не на кожну вимогу про постачання відразу дається відповідь «так».

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.

Сполучені Штати поки що утримуються від надання Україні своїх ракет великої дальності, відомих як ATACMS, – через побоювання, що Київ може використовувати їх для ураження військових об’єктів у Росії.

6 серпня депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів, щоб допомогти контрнаступу.