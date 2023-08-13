Майже 1000 морських піхотинців ЗСУ повертаються з навчання у Британії

Британське міністерство оборони повідомило 11 серпня, що чергова група українських військових – приблизно 900 морських піхотинців – завершили курс навчання у Великій Британії і повертаються в Україну.

Той курс був частиною очолюваної британцями міжнародної програми навчання українських військових Операція Interflex, в якій беруть участь інструктори зі ще дев’яти країн: Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Норвегії, Нової Зеландії, Швеції та Фінляндії.

Курс включав використання легкої протитанкової зброї (NLAW), зенітних ракет Stinger, мінометів, дронів для розвідки

Операція Interflex започаткована минулого року і вже охопила понад 20 тисяч українців – переважно нещодавно мобілізованих і добровольців, які впродовж п’яти тижнів отримують основні знання щодо володіння зброєю, навички ведення бойових дій, медичної допомоги тощо.

В повідомленні британського міністерства оборони йдеться, що ця група українських морських піхотинців проходила навчання під наставництвом «елітних британських командос» і, що це «допоможе Україні в розбудові власної морської піхоти».

Вчилися знищувати і «зуби дракона»

«Українські морські піхотинці пройшли курс, який включав використання легкої протитанкової зброї (NLAW), зенітних ракет Stinger, застосування мінометів, використання дронів для розвідки, а також способи знищення вибухівкою перешкод для техніки, таких як «зуби дракона», – повідомляють британці.

Так звані «драконячі зуби» або «диявольські зуби» – пірамідальні та інші бетонні структури призначені для перешкод у просуванні техніки стали частиною укріплень, які російська окупаційна армія застосовує для стримування українського контрнаступу.

Супутникові знімки показують, що смуги таких укріплень разом з мінними полями, протитанковими ровами тощо зосереджені на півдні України в Запорізькій області, а також на сході і на узбережжі окупованого кримського півострова.

Навчання українських військових у Великій Британії відбувається додатково до програм, які здійснює Європейський союз, а також Сполучені Штати та інші країни – партнери України в межах міжнародної допомоги для захисту від російської агресії.

Добре, але недостатнє?

За приблизними підрахунками загалом західне військове навчання здобули понад 60 тисяч українців.

Але на тлі повільнішого, ніж сподівалися українського контрнаступу цього літа, деякі коментатори вказують, що західні навчальні програми переважно короткі – 4-6 тижнів і можливо не завжди відповідні до реалій бойових дій в Україні.

Американська газета The New York Times написала 2 серпня, що «хоча українські війська відвоювали кілька сіл, вони ще не домоглися таких великих здобутків, які бачили під час успіхів минулої осені біля стратегічно важливих міст Херсону і Харкова».

«Це порушує питання щодо якості навчання, яке українці отримують від Заходу», – зауважує часопис.

Видання Open Democracy 8 серпня опублікувало статтю під заголовком «Навчання НАТО залишає українських військових «недостатньо підготованими» до війни».

У статті зокрема процитовано старшого українського військового, який зазначив: «Західне навчання добре і хлопці отримують досвід, особливо зі стрілянням та спорядженням... але найбільш корисне навчання і далі відбувається в Україні».