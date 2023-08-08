ЗМІ: німецький концерн Rheinmetall викупив у Бельгії танки Leopard для України

Німецький концерн Rheinmetall викупив у Бельгії 50 танків Leopard-1, частину з яких планується передати Україні – про це повідомляє німецька газета Handelsblatt із посиланням на джерела.

За даними видання, танки будуть переобладнані, після чого 30 із них передадуть Україні.

Сам концерн про таку купівлю публічно не повідомляв.

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Раніше бельгійське видання Business AM повідомило, що з Бельгії до України через Німеччину та Італію було відправлено перші відремонтовані танки Leopard-1, куплені неназваною державою.

Ці танки було повністю виведено з експлуатації кілька років тому. За даними видання, Бельгія продала танки компанії OIP Systems за ціною всього 15 тисяч євро за штуку, оскільки бельгійська армія не мала ангарів, щоб розмістити списану техніку. З того часу вони зберігалися на складі у місті Турне.

Бельгія не стала передавати танки Україні, оскільки їх надто дорого вводити в експлуатацію – OIP Land Systems запросила за приведення їх до робочого стану по пів мільйона євро за штуку.