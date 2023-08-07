США офіційно схвалили відправку першої партії танків Abrams Україні – ЗМІ

США схвалили першу партію танків Abrams для відправлення в Україну, повідомив 7 серпня американський телеканал CNN.

Танки мають прибути на початку осені, заявив начальник відділу закупівель армії Дуґлас Буш.

«Вони повинні потрапити в Європу, а потім в Україну разом з усіма речами, які з ними йдуть. Боєприпаси, запасні частини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Це не тільки танки, це повний пакет, який йде з ними», – сказав він.

Минулого місяця про те, що перша партія американських танків Abrams може зʼявитися на фронті в Україні у вересні 2023 року, писало видання Politico.

Як повідомили інформовані джерела видання, у серпні влада США планує надіслати партію танків до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт, а потім будуть доставлені в Україну.

За словами співрозмовників, у першій партії буде від шести до восьми танків. Загалом США розраховують поставити Києву 31 танк Abrams, що становить один український танковий батальйон.

Ідеться про стару модель M1A1, оскільки на постачання більш сучасної моделі А2 пішов би цілий рік, уточнило Politico.

Раніше в Пентагоні не називали точних термінів, говорячи, що поставки Abrams можуть очікуватися восени 2023 року.

Українські військові у травні розпочали навчання на танках Abrams.